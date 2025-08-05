В Винницкой области разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу с поддельной IT-командировкой

28-летний житель Кировоградской области пытался пересечь границу по поддельным документам.

Фото: ГПСУ

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В автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники остановили мужчину, который пытался покинуть страну по поддельным документам. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

На выезд из Украины прибыл 28-летний житель Кировоградской области, предоставив в качестве основания для пересечения границы документы о якобы забронированной броне, а также приказ и удостоверение о командировке. Однако в ходе собеседования выяснилось, что «командированный» не ориентируется в порядке получения таких документов и даже не имеет никакой связи с руководителем IT-компании, которая официально занимается программным обеспечением, веб-разработкой и предоставлением информационных услуг.

«Чтобы расставить все точки над «і», пограничники связались с должностным лицом, чья подпись стояла в приказе. Выяснилось, что тот уже неделю находится за границей и никаких документов этому гражданину не подписывал», — заявили в ГПСУ.

Мужчине отказано в пропуске через государственную границу. По факту правонарушения направлено сообщение в Нацполицию по ст. 358 УК Украины — «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

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