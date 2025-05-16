В Стамбуле делегация РФ прибыла на переговоры

В Турции запланированы переговоры между украинской и российской делегациями.

Источник фото: REUTERS/Leonhard Foege

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В Турции запланированы переговоры между украинской и российской делегациями. Reuters отмечает, что делегация РФ прибыла на место переговоров.

Отметим, что в Турции завершились трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Украинскую делегацию по указу Президента Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.

В делегацию США на трехсторонней встрече США – Украина – Турция вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Кит Келлог, а также посол США в Турции Том Баррак.

Турцию представляли глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и министр иностранных дел Хакан Фидан.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», будет два формата переговоров: сначала состоится трехсторонняя встреча Турция – США – Украина, а в 12:30 должна была начаться трехсторонняя встреча Турция – Россия – Украина.

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