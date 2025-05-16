В Стамбуле завершилась встреча делегаций Украины, США и Турции

В Стамбуле прошли трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Фото: МИД Турции

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В Турции завершились трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

В состав украинской делегации вошли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига.

В делегацию США на трехсторонней встрече вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Кит Келлог, а также посол США в Турции Том Баррак.

Турцию представляли глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и министр иностранных дел Хакан Фидан.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», будет два формата переговоров: сначала состоится трехсторонняя встреча Турция–США–Украина, а в 12:30 пройдет трехсторонняя встреча Турция–Россия–Украина.

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