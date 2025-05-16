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У Стамбулі завершилася зустріч делегацій України, США та Туреччини

12:14, 16 травня 2025
У Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
У Стамбулі завершилася зустріч делегацій України, США та Туреччини
Фото: МЗС Туреччини
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У Туреччині завершилися тристоронні переговори делегацій України, США і Туреччини.

До складу української делегації увійшли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга.

До делегації США на тристоронній зустрічі увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Кіт Келлог, а також посол США в Туреччині Том Баррак.

Туреччину представляли голова Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та очільник МЗС Хакан Фідан.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», буде два формати переговорів: спочатку відбудеться тристороння зустріч Туреччина-США-Україна, а о 12:30 пройде тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

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США Україна Туреччина

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