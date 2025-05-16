У Міноборони окреслили перспективи для обмежено придатних військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК

У Міністерстві оборони нагадали, що військовозобов'язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня поточного року.
Така вимога передбачена Законом «Про внесення зміни до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 12.02.2025 № 4235-IX.
Хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК:
Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби.
Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.
Механізм проходження повторної ВЛК:
З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.
Лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. За результатами огляду буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби.
Наслідки у разі невиконання вимог закону:
У разі невиконання громадянами обов’язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цією категорією військовозобов'язаних:
У Міноборони вказують, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
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