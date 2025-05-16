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У Міноборони окреслили перспективи для обмежено придатних військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК

12:04, 16 травня 2025
До 5 червня обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК — у Міноборони попередили про наслідки.
У Міноборони окреслили перспективи для обмежено придатних військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК
Ілюстративне зображення: Уніан
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У Міністерстві оборони нагадали, що військовозобов'язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня поточного року.

Така вимога передбачена Законом «Про внесення зміни до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 12.02.2025 № 4235-IX.

Хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК:

Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби.

Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

Механізм проходження повторної ВЛК:

  • Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
  • Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему Резерв+.

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

Лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. За результатами огляду буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби.

Наслідки у разі невиконання вимог закону:

У разі невиконання громадянами обов’язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цією категорією військовозобов'язаних:

  • ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції України щодо вчинення військовозобов'язаними адміністративного правопорушення шляхом електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України
  • працівники поліції на підставі звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до найближчих районних (міських) ТЦК та СП
  • доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду.

У Міноборони вказують, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

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