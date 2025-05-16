У Києві на Майдані посилюють охорону — там чергуватиме озброєна поліція

Патрульна поліція зі зброєю виставлена для охорони Народного Меморіалу Памʼяті на Майдані.

Фото: Тимур Ткаченко

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ІЗ 16 травня у Києві на Майдані Незалежності посилено охорону. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Зокрема, патрульна поліція зі зброєю виставлена для охорони Народного Меморіалу Памʼяті на Майдані.

«Це виключно функція забезпечення громадського порядку. Але ми повністю враховуємо важливість локації, її реальний статус. Про подальші кроки повідомлятиму», — наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, що 15 травня правоохоронці затримали жінку, яка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України на Майдані Незалежності.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що крім цього, на Майдані сталася бійка. Через це адміністрація готує низку розпоряджень, зокрема:

посилення охорони в районі меморіалу,

заборону проведення розважальних заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті),

заборону видачі і перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).

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