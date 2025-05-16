В Киеве на Майдане усиливают охрану — там будет дежурить вооруженная полиция

Для охраны Народного Мемориала Памяти на Майдане выставлены вооруженные патрульные полицейские.

Фото: Тимур Ткаченко

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С 16 мая в Киеве на Майдане Независимости усилена охрана. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В частности, для охраны Народного Мемориала Памяти на Майдане выставлены вооруженные патрульные полицейские.

«Это исключительно функция обеспечения общественного порядка. Но мы полностью учитываем важность этой локации, ее реальный статус. О дальнейших шагах буду сообщать», — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, что 15 мая правоохранители задержали женщину, которая, находясь в неадекватном состоянии, разбрасывала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины на Майдане Независимости.

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что помимо этого на Майдане произошла драка. В связи с этим администрация готовит ряд распоряжений, в частности:

усиление охраны в районе мемориала;

запрет на проведение развлекательных мероприятий на Майдане в определённых локациях, а также других массовых мероприятий (кроме чествования памяти);

запрет на выдачу и пересмотр ранее выданных разрешений на коммерческую деятельность на локациях Майдана (аниматоры, воздушные шары, фоторамки и т. д.).

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