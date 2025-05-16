Налоговая объяснила, можно ли самозанятому лицу нанимать более четырех работников

Согласно Налоговому кодексу Украины и другим законам, не предусмотрено наказание или ответственность для физического лица, занимающегося независимой профессиональной деятельностью, если оно нанимает на работу более четырех работников.

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Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, может ли самозанятое лицо нанимать более четырех работников.

Указывается, что согласно пп. 14.1.226 Налогового кодекса Украины (НКУ) самозанятое лицо — это плательщик налога, который является физическим лицом — предпринимателем либо осуществляет независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником в рамках данной предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Независимая профессиональная деятельность — участие физического лица в научной, литературной, артистической, художественной, образовательной или преподавательской деятельности, деятельность врачей, частных нотариусов, частных исполнителей, адвокатов, арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов), аудиторов, бухгалтеров, оценщиков, инженеров или архитекторов, лица, занятого религиозной (миссионерской) деятельностью, иной подобной деятельностью при условии, что такое лицо не является работником или физическим лицом — предпринимателем (за исключением случая, предусмотренного п. 65.9 НКУ), и использует наемный труд не более чем четырех физических лиц.

Порядок и условия постановки на учет в контролирующих органах физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, регулируются ст. 65 НКУ и Порядком учета плательщиков налогов и сборов, утвержденным приказом Минфина от 09.12.2011 №1588 с изменениями и дополнениями.

Подпунктом 14.1.222 НКУ определено, что работодатель — это, в частности, самозанятое лицо, использующее наемный труд физических лиц на основании заключенных трудовых договоров (контрактов) и несет обязанности по выплате им заработной платы, а также по начислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц в бюджет, начислению на фонд оплаты труда и иные обязанности, предусмотренные законами.

Согласно ст. 35 Закона Украины от 24.03.1995 №108/95-ВР «Об оплате труда» с изменениями и дополнениями, контроль за соблюдением законодательства об оплате труда осуществляют, в частности, налоговые органы, которые имеют право проводить проверку без предварительного уведомления плательщика в случаях, предусмотренных законодательством.

Если при проверке выявлены факты несоблюдения работодателем (налоговым агентом) законодательства относительно заключения трудового договора, неоформления трудовых отношений с работниками (наемными лицами), а также неначисления, неудержания и/или неуплаты (неперечисления) налоговым агентом налога на доходы физических лиц и/или военного сбора до или во время выплаты дохода в пользу другого плательщика налогов, то к такому работодателю применяется штраф в соответствии с п. 127.1 НКУ.

Кроме того, за нарушение работодателем порядка подачи информации о физических лицах — плательщиках налогов налагается штраф в порядке и размерах, определенных п. 119.1 НКУ.

Также за неудержание или неперечисление в бюджет сумм налога на доходы физических лиц при выплате физическому лицу доходов, непредоставление или несвоевременное предоставление государственных налоговых инспекций по установленной форме сведений о доходах граждан предусмотрена административная ответственность согласно ст. 163-4 КУоАП.

Таким образом, нормами НКУ и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена ответственность для физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, если оно использует наемный труд более чем четырех физических лиц.

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