В Киеве двое иностранцев с ножом выслеживали гражданина Турции, чтобы отобрать 4500 долларов

Правоохранители уже задержали злоумышленников.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум гражданам Азербайджана, которые вечером напали на мужчину, чтобы отобрать у него деньги.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, молодые люди за день до нападения узнали, что потерпевший — гражданин Турции — получит значительную сумму денег и начали за ним следить. Так, вечером они надели балаклавы и на улице напали на него с ножом. Мужчина пытался сопротивляться и получил ранение ноги.

«Нападавшие, отобрав 4500 долларов США и два телефона, скрылись. В тот же день они оставили вещи в арендованной квартире и уехали поездом в Хмельницкий, где их задержали сотрудники полиции», — сообщили в прокуратуре.

Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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