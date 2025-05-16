У Києві двоє іноземців з ножем вистежували громадянина Туреччини, аби відібрати 4500 доларів

Правоохоронці вже затримали зловмисників.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам Азербайджану, які ввечері напали на чоловіка, щоб відібрати у нього гроші.

Як повідомила Київська міська прокуратура, молодики за день до вчинення нападу дізнались, що постраждалий – громадянин Туреччини, отримає значну суму грошей та почали стежити за ним. Так, у вечірній час вони одягли балаклави та на вулиці напали на нього з ножем. Чоловік намагався чинити спротив та отримав поранення ноги.

«Нападники, відібравши 4500 доларів США та два телефони, втекли. Того ж дня вони залишили речі в орендованій квартирі та поїхали на потязі до Хмельницького, де їх затримали працівники поліції», - повідомили у прокуратурі.

Обом затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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