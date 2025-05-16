Google додає нові функції для користувачів із вадами зору — штучний інтелект допоможе зчитувати екран

Gemini зможе описувати зображення та вміст екрана, а нові функції в Chrome і Android покращать читання тексту.

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Google анонсувала оновлення сервісів TalkBack і Chrome, спрямовані на покращення доступності для користувачів із вадами зору. Про це повідомили у компанії.

Зокрема, відтепер можна ставити запитання до Gemini щодо зображень та вмісту на екрані. Наприклад, штучний інтелект опише фото гітари або допоможе знайти акційну пропозицію в онлайн-магазині.

У функції Expressive Captions з’явилася підтримка інтонацій — система розпізнає розтягнуті слова, свисти, покашлювання та інші звуки. Наразі ця можливість доступна лише англійською мовою на Android 15 у США, Великій Британії, Канаді та Австралії.

Крім того, Chrome для ПК тепер підтримує технологію оптичного розпізнавання символів (OCR) для сканованих PDF-документів, що дозволяє читати їх за допомогою скрінрідера.

На Android з’явилася також нова функція Page Zoom, яка дає змогу збільшувати текст без порушення структури вебсторінки.

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