Репер Снуп Догг помирився зі Spotify та випустив новий альбом на сервісі

Снуп Догг і Spotify помирилися після критики стрімінгових сервісів.

Джерело фото: Nathan Congleton/NBC

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Снуп Догг, легендарний репер, який був одним із найголосніших критиків Spotify Technology SA, помирився з компанією та випустив свій новий альбом на сервісі. Як пише Bloomberg, стокгольмський гігант музичного стрімінгу провів останні кілька тижнів у переговорах зі Снупом, окреслюючи економічну вигоду їхньої співпраці. Зрештою, він почав співпрацювати з ним для підтримки його нового альбому «Iz It a Crime?», який дебютував у 15 травня, що стало несподіванкою для шанувальників.

«Вони запропонували мені розуміння та ясність», – сказав Снуп, справжнє ім’я якого – Келвін Бродус-молодший. – «Ми зійшлися в поглядах».

Підтримка музикантом – це перемога для Spotify, компанії, яку довго критикували артисти. Хоча музична індустрія зростала понад десять років завдяки стрімінговим сервісам на основі підписки, артисти критикували компанію за те, що вона недостатньо їм платить.

Снуп розкритикував Spotify минулого року та щорічній конференції Інституту Мілкена у 2023 році. Він заявив, що отримав менше 45 000 доларів за музику, яку прослухали понад 1 мільярд разів на сервісі, та видалив деякі зі своїх пісень. Компанія заперечила його заяви, стверджуючи, що її роялті були би набагато більшими.

Згодом Снуп сказав, що його розчарування стосується не Spotify, а стрімінгової індустрії загалом. Йому все ще не подобається ця модель, але він більше не звинувачує сам Spotify.

Раніше ми писали, що Spotify планує підвищити ціни для Європи з червня. Як зазначається, представники музичної індустрії давно лобіювали Spotify, Apple Music та інші потокові платформи щодо підвищення цін, кажучи, що їхні ціни росли повільніше, ніж інфляція, і послуга дешева порівняно з підписками на потокове відео, такими як Netflix.

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