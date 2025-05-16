Рэпер Снуп Догг помирился со Spotify и выпустил новый альбом на сервисе

Снуп Догг и Spotify помирились после критики стриминговых сервисов.

Источник фото: Nathan Congleton/NBC

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Снуп Догг, легендарный рэпер, который был одним из самых громких критиков Spotify Technology SA, помирился с компанией и выпустил свой новый альбом на сервисе. Как пишет Bloomberg, стокгольмский гигант музыкального стриминга провел последние несколько недель в переговорах со Снупом, обозначая экономическую выгоду их сотрудничества. В итоге он начал с ними сотрудничать для поддержки своего нового альбома «Iz It a Crime?», который дебютировал 15 мая, что стало неожиданностью для поклонников.

«Они предложили мне понимание и ясность», – сказал Снуп, настоящее имя которого – Кэлвин Бродус-младший. – «Мы сошлись во взглядах».

Поддержка музыкантом — это победа для Spotify, компании, которую долго критиковали артисты. Хотя музыкальная индустрия росла более десяти лет благодаря стриминговым сервисам на основе подписки, артисты критиковали компанию за то, что она недостаточно им платит.

Снуп критиковал Spotify в прошлом году на ежегодной конференции Института Милкена в 2023 году. Он заявил, что получил менее 45 000 долларов за музыку, которую прослушали более 1 миллиарда раз на сервисе, и удалил некоторые из своих песен. Компания опровергла его заявления, утверждая, что ее роялти были бы значительно выше.

Позже Снуп сказал, что его разочарование касается не Spotify, а стриминговой индустрии в целом. Ему все еще не нравится эта модель, но он больше не обвиняет сам Spotify.

Ранее мы писали, что Spotify планирует повысить цены для Европы с июня. Как отмечается, представители музыкальной индустрии давно лоббировали Spotify, Apple Music и другие потоковые платформы по вопросу повышения цен, говоря, что их тарифы росли медленнее, чем инфляция, и услуга остается дешевой по сравнению с подписками на потоковое видео, такими как Netflix.

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