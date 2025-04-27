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Spotify планує підвищити ціни для Європи з червня

11:15, 27 квітня 2025
Вказується, що представники музичної індустрії давно лобіювали Spotify, Apple Music та інші потокові платформи щодо підвищення цін.
Spotify планує підвищити ціни для Європи з червня
Джерело фото: @felipepelaquim / Unsplash
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Spotify планує підвищити ціну на індивідуальні підписки приблизно на 1 євро в країнах Європи та Латинської Америки, ймовірно, з червня. Про це пише агентство Financial Times.

Як зазначається, представники музичної індустрії давно лобіювали Spotify, Apple Music та інші потокові платформи щодо підвищення цін, кажучи, що їхні ціни росли повільніше, ніж інфляція, і послуга дешева порівняно з підписками на потокове відео, такими як Netflix.

Навіть після нещодавнього підвищення цін, наразі підписка на Spotify у США коштує $11,99, що на $2 більше, ніж 14 років тому, коли цей сервіс тільки з'явився.

В Україні вартість індивідуального плану склала $4,99 (понад 200 грн) на місяць.

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музична індустрія

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