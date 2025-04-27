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Ігнорування реєстрації місця проживання у Німеччині для українців загрожує штрафом у 1000 євро

10:54, 27 квітня 2025
Порушення строку подачі може призвести до штрафу, особливо суворо карають фіктивні прописки — до 50 000 євро штрафу.
Ігнорування реєстрації місця проживання у Німеччині для українців загрожує штрафом у 1000 євро
Джерело фото: aussiedlerbote.de
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Для багатьох українців, які щойно прибули або вже живуть у Німеччині, реєстрація місця проживання може здатися формальністю, але в німецькій системі це ключ до безлічі інших важливих речей:

  • банківських рахунків,
  • медичного страхування,
  • отримання посвідчення на проживання,
  • оформлення шкільного місця для дитини.

Які документи потрібні та на що варто звернути увагу пояснили на сайті ЮА Мігрант. Зокерма, вказується, що у Німеччині прописка називається Anmeldung bei der Meldebehörde. Це офіційне підтвердження того, де саме ви проживаєте. Документ, який ви отримуєте після реєстрації, має назву Anmeldebescheinigung. Цей папір буде потрібен у банку, школі, лікарні, на роботі і навіть при купівлі SIM-карти.

Згідно з §17 Закону про реєстрацію (Bundesmeldegesetz), кожен, хто переїжджає в нове житло, повинен зареєструватися впродовж 14 днів після заселення. Запізнення може обійтися у штраф від 10 до 1000 євро — хоча в реальності такі суми накладаються рідко, вказуть фахівці.

Звертатися потрібно до Einwohnermeldeamt або Bürgeramt у вашому місті. У великих містах, таких як Берлін, Кельн, Мюнхен чи Гамбург, попередньо необхідно записатися онлайн. У менших — можливий живий ряд або запис телефоном.

Що потрібно мати з собою?

  • Закордонний паспорт або посвідку на проживання (Aufenthaltstitel)
  • Письмове підтвердження від орендодавця — Wohnungsgeberbestätigung
  • Договір оренди житла
  • Документи про шлюб або народження дітей (якщо реєструється вся родина)

Шаблон Wohnungsgeberbestätigung зазвичай є на сайті міської адміністрації.

У відділенні видається Anmeldeformular, де потрібно вказати:

  • ім’я, дату народження, релігійну приналежність (або «Keine» для уникнення церковного податку),
  • попередню адресу (якщо була),
  • імена членів родини, які проживають разом з вами.

Якщо ви належите до православної церкви або є мусульманином, церковний податок не стягується.

Прописка потрібна для:

  • відкриття банківського рахунку
  • оформлення медичної страхівки
  • подання на посвідку на проживання або громадянство
  • запису дитини до школи чи садочка
  • оформлення водійських прав
  • отримання номера платника податків (Steuer-ID)

Порушення строку подачі може призвести до штрафу. Особливо суворо карають фіктивні прописки — до 50 000 євро штрафу.

Виписка з попереднього місця проживання в Німеччині не потрібна — усе відбувається автоматично після нової реєстрації. Але якщо ви виїжджаєте з Німеччини — знятися з реєстрації обов’язково.

Громадяни України, які прибули за гуманітарною програмою чи мають візу типу D, зобов’язані прописатися одразу після прибуття. Це важливо для доступу до соціальних послуг, включаючи фінансову допомогу, інтеграційні курси та медичне обслуговування.

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Німеччина

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