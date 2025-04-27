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Обережно, сезон почався – у МОЗ пояснюють, як витягнути кліща

15:34, 27 квітня 2025
Що робити, якщо вас вкусив кліщ і коли треба звертатися до лікаря.
Обережно, сезон почався – у МОЗ пояснюють, як витягнути кліща
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В Україні розпочався «сезон» кліщів – вони все частіше кусають людей. І як вказують у Міністерстві охорони здоров'я, сезон активності цих павукоподібних триватиме майже до кінця осені, та пік очікується у травні-червні, а також – вересні-жовтні.

«Зловити» кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме.

Як знизити ризик укусу кліща?

  • Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім про мінну небезпеку.
  • Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч.
  • Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: щільно прилягає до тіла, світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки.
  • Не сидіть та не лежіть на траві.
  • Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах.
  • Кожні дві години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких.

Як витягнути кліща та що робити після повернення додому – у інфографіці нижче:

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МОЗ поради для здоров'я

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