Обережно, сезон почався – у МОЗ пояснюють, як витягнути кліща

Що робити, якщо вас вкусив кліщ і коли треба звертатися до лікаря.

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В Україні розпочався «сезон» кліщів – вони все частіше кусають людей. І як вказують у Міністерстві охорони здоров'я, сезон активності цих павукоподібних триватиме майже до кінця осені, та пік очікується у травні-червні, а також – вересні-жовтні.

«Зловити» кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме.

Як знизити ризик укусу кліща?

Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім про мінну небезпеку.

Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч.

Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: щільно прилягає до тіла, світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки.

Не сидіть та не лежіть на траві.

Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах.

Кожні дві години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких.

Як витягнути кліща та що робити після повернення додому – у інфографіці нижче:

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