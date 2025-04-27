Обережно, сезон почався – у МОЗ пояснюють, як витягнути кліща

В Україні розпочався «сезон» кліщів – вони все частіше кусають людей. І як вказують у Міністерстві охорони здоров'я, сезон активності цих павукоподібних триватиме майже до кінця осені, та пік очікується у травні-червні, а також – вересні-жовтні.
«Зловити» кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме.
Як знизити ризик укусу кліща?
Як витягнути кліща та що робити після повернення додому – у інфографіці нижче:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.