У Києві пошкоджені 54 будинки внаслідок удару РФ 24 квітня

723 квартири мають різний ступінь руйнування, вказав начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Джерело фото: начальник КМВА Тимур Ткаченко

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У Святошинському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ 24 квітня пошкоджені 54 багатоквартирних будинки, 723 квартири мають різний ступінь руйнування. Внаслідок російської атаки загинули 12 людей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Фахівці підрозділу соціального захисту Святошинської районної державної адміністрації продовжують приймати заявки на відшкодування збитків.

Раніше ми писали, що для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм. Зокрема, власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть скористатися програмою «єВідновлення».

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