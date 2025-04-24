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У Києві нагадали, що робити в разі пошкодження майна через збройну агресію РФ

22:18, 24 квітня 2025
Власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть скористатися програмою «єВідновлення».
У Києві нагадали, що робити в разі пошкодження майна через збройну агресію РФ
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Для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм. Зокрема, власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть скористатися програмою «єВідновлення».

Як вказують у КМДА, для участі у цій програмі заявнику потрібно:

1) установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно у разі, коли воно не було подано раніше, або вибрати одне з інформаційних повідомлень у разі, коли раніше їх було подано кілька;

3) переконатися, що пошкоджений об’єкт внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або у разі відсутності такого запису провести його реєстрацію;

4) відкрити поточний рахунок в одному з банків-партнерів;

5) обрати в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) електронну публічну послугу «єВідновлення»;

6) сформувати засобами Порталу Дія заяву, яка повинна містити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); дату народження; контактні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші дані;

7) надати згоду співвласників об’єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником (у разі спільної власності на об’єкт нерухомого майна), що надається за вибором заявника;

8) вказати про відсутність обмежень, встановлених пунктом 4 Порядку;

9) отримати автоматичні повідомлення про реєстрацію поданої заяви та про початок її розгляду;

10) у разі отримання засобами Порталу Дія відповідних повідомлень від комісії забезпечити подання запитаної у них інформації.

Після завершення ремонтних робіт, визначених в алгоритмі, отримувач компенсації для проведення ремонту зобов’язаний протягом 15 робочих днів подати повідомлення про завершення ремонтних робіт разом із фотофіксацією завершених ремонтних робіт.

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Київ війна

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