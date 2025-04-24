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В Киеве напомнили, что делать в случае повреждения имущества из-за вооруженной агрессии РФ

22:18, 24 апреля 2025
Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення».
В Киеве напомнили, что делать в случае повреждения имущества из-за вооруженной агрессии РФ
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Для восстановления имущества, поврежденного в результате вооруженной враждебной агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм. В частности, владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення».

Как указывают в КГГА, для участия в этой программе заявителю необходимо:

  1. установить мобильное приложение Портала Дия (Дия) и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
  2. подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе, если оно не было подано ранее, либо выбрать одно из информационных сообщений в случае, если ранее было подано несколько;
  3. убедиться, что поврежденный объект внесен в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество или, в случае отсутствия такой записи, провести его регистрацию;
  4. открыть текущий счет в одном из банков-партнеров;
  5. выбрать в мобильном приложении Портала Дия (Дия) электронную публичную услугу «єВідновлення»;
  6. сформировать с помощью Портала Дия заявление, которое должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии); дату рождения; контактные данные; регистрационный номер учётной карточки плательщика налогов и другие данные;
  7. предоставить согласие совладельцев объекта недвижимого имущества на получение компенсации заявителем (в случае совместной собственности на объект недвижимого имущества), которое предоставляется по выбору заявителя;
  8. указать об отсутствии ограничений, установленных пунктом 4 Порядка;
  9. получить автоматические уведомления о регистрации поданного заявления и о начале его рассмотрения;
  10. в случае получения через Портал Дия соответствующих уведомлений от комиссии обеспечить подачу запрашиваемой ими информации.

После завершения ремонтных работ, определенных в алгоритме, получатель компенсации для проведения ремонта обязан в течение 15 рабочих дней подать уведомление о завершении ремонтных работ вместе с фотофиксацией завершённых ремонтных работ.

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