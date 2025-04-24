В Киевском СИЗО устраивали систематические пытки, один из заключенных умер — фото и видео

ГБР провело операцию по задержанию 13 подозреваемых в причастности к смерти заключенного после избиения.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований сообщило, что совместно с руководством Государственной уголовно-исполнительной службы проводит на территории страны операцию по противодействию пыткам и бесчеловечному обращению в местах лишения свободы. Правоохранители уже ликвидировали «преступную» вертикаль в крупнейшем следственном изоляторе Украины. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

В Бюро отмечают, что с начала 2024 года следователи провели комплекс мероприятий для документирования системных пыток, которые совершали сотрудники ГУ «Киевский следственный изолятор».

В ходе расследования правоохранители выявили в учреждении, где содержится около 2 700 человек, устойчивую иерархическую структуру преступного влияния. Ее возглавлял так называемый «смотрящий». К функционированию этой «вертикали» он привлек часть персонала СИЗО и медиков, которые фактически действовали под контролем криминалитета.

Представители этой структуры организовывали оборот наркотиков, систематически вымогали деньги у заключенных, проводили азартные игры и применяли физическое насилие, включая случаи с летальными последствиями.

В ноябре 2024 года ГБР совместно с руководством Минюста, Государственной уголовно-исполнительной службы и начальником СИЗО инициировало кадровые изменения, которые фактически остановили деятельность преступной сети. Однако отдельные сотрудники изолятора остались под влиянием криминалитета.

Так, уже после кадровых изменений ГБР задокументировало действия группы заключенных во главе со «смотрящим», которые, при бездействии персонала, вывели одного из заключенных во двор, жестоко его избили, что в итоге привело к его смерти.

Сотрудники СИЗО знали о побитии, но пытались это скрыть — подделали документы, приняли решение об изоляции пострадавшего без надлежащей медицинской помощи. Лишь на следующий день его доставили в больницу, где 28 декабря он умер.

23 апреля ГБР на основании собранных материалов провело операцию по задержанию 13 подозреваемых в причастности к преступлению.

Подозрение вручено 5 заключенным, включая «смотрящего», — за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Их перевели в другие учреждения исполнения наказаний.

8 сотрудников СИЗО — инспекторы, дежурные, медики и старшие по корпусам — получили подозрения. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ГБР добавило, продолжает досудебное расследование и осуществляет системную работу по противодействию пыткам в учреждениях ГУИС.

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