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У Київському СІЗО влаштовували систематичні катування, один з ув’язнених помер — фото та відео

15:35, 24 квітня 2025
ДБР провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до смерті ув’язненого після побиття.
У Київському СІЗО влаштовували систематичні катування, один з ув’язнених помер — фото та відео
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань повідомило, що спільно з керівництвом Державної кримінально-виконавчої служби проводять в межах країни операцію з протидії катуванням і нелюдському поводженню у місцях позбавлення волі. Правоохоронці вже ліквідували «злочинну» вертикаль у найбільшому слідчому ізоляторі України. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

У Бюро зазначають, від початку 2024 року слідчі провели комплекс заходів для документування системних катувань, які вчиняли працівники ДУ «Київський слідчий ізолятор».

У ході розслідування правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2 тис. 700 осіб, стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий «смотрящий». До функціонування цієї «вертикалі» він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.

Представники цієї структури організовували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув’язнених, проводили азартні ігри та застосовували фізичне насильство, у тому числі з летальними наслідками.

У листопаді 2024 року ДБР спільно з керівництвом Мін’юсту, Державної кримінально-виконавчої служби та керівника СІЗО ініціювало кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі. Водночас окремі працівники ізолятора залишилися під впливом криміналітету.

Так, вже після кадрових змін ДБР задокументувало дії групи ув’язнених на чолі з «смотрящим», які, за бездіяльності персоналу, вивели одного з ув’язнених у двір, жорстоко його побили, що зрештою призвело до його смерті.

Співробітники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати — підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він помер.

23 квітня ДБР на підставі зібраних матеріалів провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до злочину.

Підозру вручено 5 ув’язненим, включно з «смотрящим», — за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України). Їх перевели до інших установ виконання покарань.

8 працівників СІЗО — інспектори, чергові, медики та старші по корпусах — отримали підозри. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

ДБР додало, що продовжує досудове розслідування та здійснює системну роботу з протидії катуванням в установах ДКВС.

 

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Київ СІЗО ДБР

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