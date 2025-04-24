У Львові нейрохірурги вилікували 8-річного хлопчика, який з народження страждав від судом

Причиною нападів була пухлина головного мозку, а операція була надзвичайно складна.

Джерело фото: Перше медичне об'єднання Львова

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Нейрохірурги лікарні Святого Миколая у Львові видалили 8-річному хлопчику пухлину мозку та вилікували епілепсію, від якої він страждав від народження.

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова.

«Вилікували епілепсію у 8-річного хлопчика, який з народження страждав від судом. Виявилось, що причиною нападів була пухлина головного мозку, - йдеться в повідомленні.

За словами лікарів, судомні напади у хлопчика з'явилися ще у перші місяці його життя. Якось батьки зауважили, що їхня дитина раптово завмирає. Такі напади тривали по кілька хвилин. Тоді медики призначили протиепілептичне лікування. 2 роки тому напади судом почастішали. Терапія вже не рятувала.

Однак під час чергового МРТ-обстеження лікарям вдалося нарешті візуалізувати причину епілепсії — у потиличній ділянці лівої півкулі головного мозку дитини була пухлина. Тож родину скерували до нейрохірургів.

У випадку хлопчика позбавити його від судом могла лише операція, але її складність полягала у тому, що пухлина прилягала близько до структур головного мозку, що відповідають за зір та рухи. А їхнє пошкодження в ході операції могло призвести до погіршення зору та часткового паралічу.

«Втручання тривало цілих сім годин. Нейроріхірурги прискіпливо крок за кроком видаляли пухлину під супроводом інтраопераційного нейромоніторингу. З досконалою точністю вони змогли видалили все новоутворення, не пошкодивши при цьому жодної структури мозку. А гістологічне обстеження показало, що пухлина, на щастя, була доброякісною», - розповіли лікарі.

Через 5 днів після надскладного хірургічного втручання хлопчика відпустили додому.

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