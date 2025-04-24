Практика судів
  1. В Україні

У Львові нейрохірурги вилікували 8-річного хлопчика, який з народження страждав від судом

22:00, 24 квітня 2025
Причиною нападів була пухлина головного мозку, а операція була надзвичайно складна.
У Львові нейрохірурги вилікували 8-річного хлопчика, який з народження страждав від судом
Джерело фото: Перше медичне об'єднання Львова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нейрохірурги лікарні Святого Миколая у Львові видалили 8-річному хлопчику пухлину мозку та вилікували епілепсію, від якої він страждав від народження.

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова.

«Вилікували епілепсію у 8-річного хлопчика, який з народження страждав від судом. Виявилось, що причиною нападів була пухлина головного мозку, - йдеться в повідомленні.

За словами лікарів, судомні напади у хлопчика з'явилися ще у перші місяці його життя. Якось батьки зауважили, що їхня дитина раптово завмирає. Такі напади тривали по кілька хвилин. Тоді медики призначили протиепілептичне лікування. 2 роки тому напади судом почастішали. Терапія вже не рятувала.

Однак під час чергового МРТ-обстеження лікарям вдалося нарешті візуалізувати причину епілепсії — у потиличній ділянці лівої півкулі головного мозку дитини була пухлина. Тож родину скерували до нейрохірургів.

У випадку хлопчика позбавити його від судом могла лише операція, але її складність полягала у тому, що пухлина прилягала близько до структур головного мозку, що відповідають за зір та рухи. А їхнє пошкодження в ході операції могло призвести до погіршення зору та часткового паралічу.

«Втручання тривало цілих сім годин. Нейроріхірурги прискіпливо крок за кроком видаляли пухлину під супроводом інтраопераційного нейромоніторингу. З досконалою точністю вони змогли видалили все новоутворення, не пошкодивши при цьому жодної структури мозку. А гістологічне обстеження показало, що пухлина, на щастя, була доброякісною», - розповіли лікарі.

Через 5 днів після надскладного хірургічного втручання хлопчика відпустили додому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Львів лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує поширити право на відстрочку на педагогів державних та комунальних закладів позашкільної освіти, але не на всіх

Відстрочку можуть отримати педагогічні працівники державних та комунальних закладів позашкільної освіти, проте лише за сукупності певних умов.

Мінфін заявив, що законопроект про адміністрування податківцями реєстру банківських рахунків та сейфів громадян розроблявся спільно з Єврокомісією

Мінфін розробляв законопроект про адміністрування податківцями реєстру банківських рахунків громадян у співпраці з генеральним директоратом Єврокомісії, і він потрібен для виділення подальшої фінансової підтримки з боку донорів.

Депутати пропонують обмежити розмір судового збору при зверненні громадян до Верховного Суду сумою у 30280 грн

Народні депутати пропонують обмежити розмір судового збору для громадян при поданні апеляційних та касаційних скарг задля справедливого балансу між наповненням бюджету для фінансування діяльності судової системи та реалізацією права на доступ до правосуддя.

Кабмін висунув нові вимоги для отримання відстрочки студентами вишів

Здобувачі вищої освіти матимуть право на відстрочку в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та лише, якщо вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону «Про освіту».

У Верховній Раді обговорюють заборону російської музики на стримінгових платформах та посилення санкцій для громадян і бізнесу за її відтворення

Народні депутати разом з громадськими діячами обговорили шляхи для ускладнення можливостей прослуховування пісень російською мовою і введення санкцій за публічне відтворення російської музики, які мають стати відчутними для фізичних і юридичних осіб.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси