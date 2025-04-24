У Мінфіні прокоментували інформацію, що Україна не змогла домовитися про реструктуризацію держборгу і їй може загрожувати дефолт

Мінфін підтвердив, що Україна провела зустріч з членами спеціального комітету, до складу якого входять інституційні інвестори — власники близько 30% ВВП варантів України, на якій представила пропозиції щодо реструктуризації ВВП варантів, однак поки згоди дійти не вдалося.

Фото: mof.gov.ua

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Міністерство фінансів України прокоментувало інформацію про те, що у Вашингтоні відбулася зустріч представників України із власниками боргу на 2,6 мільярда доларів, під час якої Україна не змогла досягти угоди про реструктуризацію державного боргу, тому Україні загрожує дефолт.

Заяву стосовно результатів зустрічі було оприлюднено 24 квітня на біржі Euronext.

Так, міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що для повноцінного відновлення та розбудови України критично важливими є фінансова стабільність та боргова стійкість.

«ВВП варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує. Помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання — це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною рф проти України. Ці інструменти не мають стати на заваді нашому відновленню. Наша мета — знайти справедливе та комплексне рішення цього питання.

Ми, як і раніше, налаштовані на конструктивний діалог з інвесторами — так само, як це було під час успішних перемовин щодо реструктуризації єврооблігацій минулого літа. Ми прагнемо досягти взаємовигідного рішення, що сприятиме довгостроковій фінансовій стійкості України та зміцнить довіру інвесторів», зазначив він.

Отже, 24 квітня, Міністерство фінансів повідомило, що з 15 по 23 квітня Україна провела зустріч з членами Спеціального комітету, до складу якого входять інституційні інвестори — власники близько 30% ВВП варантів України, на якій представила пропозиції щодо реструктуризації ВВП варантів. Ця пропозиція сформована у відповідності до параметрів Програми МВФ з метою відновлення боргової стійкості та узгоджується з принципом рівного ставлення (Comparability of Treatment) Групи офіційних кредиторів України.

Україна запропонувала власникам ВВП варантів дві опції:

Обмін варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені в межах реструктуризації у 2024 році. Згідно з цією опцією, інвестори отримають той самий набір облігацій A і B, що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну 1 одиницю варантів — 1,35 одиниці облігацій.

Друга опція передбачає зміну умов випуску ВВП-варантів наступним чином:

Виплати за 2025–2028 роки скасовуються;

Можливість викупити/скасувати ВВП-варранти буде продовжена до травня 2029 року, в той час як ціна викупу прогресивно зростатиме з 85 у 2026 році до 100 центів у 2029 році.

Реструктуровані варанти (з виплатами в 2029–2041 роках) матимуть ті ж самі характеристики, що і діючі варанти, крім опціону викупу;

Власники отримають 36,6 центів Облігацій A та Облігацій B на кожні 100 центів варантів.

Важливо підкреслити, що обидві опції є частинами єдиної операції обміну (Exchange Offer) та запиту на зміну умов обігу (Consent Solicitation). Інвестори можуть обрати будь-який із запропонованих варіантів, і участь в одному з них вважатиметься підтримкою реструктуризації умов випуску варантів. Такий підхід важливий враховуючи різні можливі пріоритети у різних власників ВВП варантів та необхідність отримання згоди 75% власників за сукупним номіналом ВВП варантів від присутніх на кворумних зборах власників варантів.

Спеціальний Комітет в свою чергу заявив що об'єднує власників більше 30% варантів і запропонував Україні сплатити 75% платежу, що припадає на травень цього року, власникам варантів за зростання ВВП в 2023 році та випустити нові облігації C зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. Україна відхилила цю пропозицію.

«Україна залишається налаштованою на проведення конструктивних переговорів зі всіма власниками ВВП варантів з метою пошуку рішення яке дозволяє забезпечити довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни», додали у Мінфіні.

Нагадаємо, делегація України, куди входять прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко, провела 23 квітня перемовини з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, які стосувалися фінансової підтримки України в 2026 році та угоди про корисні копалини.

Автор: Наталя Мамченко

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