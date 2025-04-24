В Минфине прокомментировали информацию о том, что Украина не смогла договориться о реструктуризации госдолга и ей может грозить дефолт

Минфин подтвердил, что Украина провела встречу с членами специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы — владельцы около 30% ВВП-варрантов Украины, на которой представила предложения по реструктуризации ВВП-варрантов, однако пока согласия достичь не удалось.

Фото: mof.gov.ua

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Министерство финансов Украины прокомментировало информацию о том, что в Вашингтоне состоялась встреча представителей Украины с владельцами долга на сумму 2,6 миллиарда долларов, в ходе которой Украина не смогла достичь соглашения о реструктуризации государственного долга, из-за чего стране может грозить дефолт.

Заявление о результатах встречи было опубликовано 24 апреля на бирже Euronext.

Так, министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что для полноценного восстановления и развития Украины критически важны финансовая стабильность и долговая устойчивость.

«ВВП-варранты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует. Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной России против Украины. Эти инструменты не должны стать препятствием для нашего восстановления. Наша цель — найти справедливое и комплексное решение этого вопроса.

Мы, как и прежде, настроены на конструктивный диалог с инвесторами — так же, как это было во время успешных переговоров по реструктуризации еврооблигаций прошлым летом. Мы стремимся достичь взаимовыгодного решения, которое будет способствовать долгосрочной финансовой устойчивости Украины и укрепит доверие инвесторов», — отметил он.

Итак, 24 апреля Министерство финансов сообщило, что с 15 по 23 апреля Украина провела встречу с членами Специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы — владельцы около 30% ВВП-варрантов Украины, на которой представила предложения по реструктуризации ВВП-варрантов. Это предложение сформировано в соответствии с параметрами Программы МВФ с целью восстановления долговой устойчивости и согласуется с принципом равного подхода (Comparability of Treatment) Группы официальных кредиторов Украины.

Украина предложила владельцам ВВП-варрантов две опции:

Обмен варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, которые были эмитированы в рамках реструктуризации в 2024 году. Согласно этой опции, инвесторы получат тот же набор облигаций A и B, что и владельцы еврооблигаций прошлого года, в соотношении: на каждую 1 единицу варрантов — 1,35 единицы облигаций.

Изменение условий выпуска ВВП-варрантов следующим образом:

Выплаты за 2025–2028 годы отменяются;

Возможность выкупа/отмены ВВП-варрантов будет продлена до мая 2029 года, при этом цена выкупа будет прогрессивно расти с 85 центов в 2026 году до 100 центов в 2029 году;

Реструктурированные варранты (с выплатами в 2029–2041 годах) будут иметь те же характеристики, что и действующие варранты, за исключением опциона выкупа;

Владельцы получат 36,6 центов облигаций A и облигаций B на каждые 100 центов варрантов.

Важно подчеркнуть, что обе опции являются частями единой операции обмена (Exchange Offer) и запроса на изменение условий обращения (Consent Solicitation). Инвесторы могут выбрать любой из предложенных вариантов, и участие в одном из них будет считаться поддержкой реструктуризации условий выпуска варрантов. Такой подход важен, учитывая различные возможные приоритеты у разных владельцев ВВП-варрантов и необходимость получения согласия 75% владельцев по совокупному номиналу ВВП-варрантов от присутствующих на кворумных собраниях владельцев варрантов.

Специальный комитет, в свою очередь, заявил, что объединяет владельцев более 30% варрантов и предложил Украине выплатить 75% платежа, приходящегося на май этого года, владельцам варрантов за рост ВВП в 2023 году и выпустить новые облигации C со ставкой 7,75% на сумму 209 млн долларов с погашением в феврале 2029 года. Украина отклонила это предложение.

«Украина остается настроенной на проведение конструктивных переговоров со всеми владельцами ВВП-варрантов с целью поиска решения, которое позволит обеспечить долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и развития страны», — добавили в Минфине.

Напомним, делегация Украины, в которую входят премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, провела 23 апреля переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, которые касались финансовой поддержки Украины в 2026 году и соглашения о полезных ископаемых.

Автор: Наталя Мамченко

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