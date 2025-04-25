Гостаможслужба напомнила правила вывоза валютных ценностей за пределы Украины

Письменное декларирование осуществляется, если лицо перемещает валюту и банковские металлы на сумму, равную или превышающую эквивалент 10000 евро.

Фото: dialog.ua

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Государственная таможенная служба Украины напомнила правила вывоза валютных ценностей за пределы Украины.

В ведомстве отметили, что физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы на сумму/стоимость, не превышающую в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования таможенному органу.

Письменное декларирование осуществляется, если лицо:

- перемещает валюту Украины, иностранную валюту и банковские металлы на сумму, равную или превышающую эквивалент 10 000 евро;

- осуществляет вывоз за пределы таможенной территории Украины платежных документов и ценных бумаг (акций, облигаций, купонов к ним, векселей, долговых расписок, других финансовых и банковских документов), выраженных в валюте Украины, в иностранной валюте или в банковских металлах, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 10 000 евро.

Ограничений по максимальной сумме/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может вывозить за пределы Украины, законодательством не установлено.

При этом физические лица – резиденты при вывозе/пересылке за пределы Украины валютных ценностей в общей сумме, превышающей эквивалент 10 000 евро, прилагают к декларации документы, подтверждающие:

- снятие этим физическим лицом наличных со своих счетов в банках и квитанции о проведении валютно-обменной операции с этими наличными (в случае проведения такой операции) исключительно на сумму, превышающую на день вывоза/пересылки эквивалент 10 000 евро;

- приобретение этим лицом банковских металлов в банках и/или Национальном банке исключительно на сумму, превышающую на день вывоза/пересылки эквивалент 10 000 евро.

Документы, подтверждающие снятие наличных со счетов в банках с целью их вывоза, действительны в течение 90 календарных дней со дня снятия наличных.

Государственная таможенная служба также добавляет, что, согласно разъяснению Национального банка Украины, только владелец счета имеет право вывозить наличные в сумме свыше 10 000 евро.

«Даже если наличные снял другой представитель по доверенности, перемещать эти средства за пределы Украины он не может», — говорится в сообщении.

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