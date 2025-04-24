В Киеве объявлен День траура 25 апреля

В этот день будут приспущены флаги с черной лентой возле всех коммунальных зданий города.

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25 апреля в Киеве объявлено Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В знак скорби по погибшим в этот день будут приспущены флаги с черной лентой возле всех коммунальных зданий города.

Отметим, что в Святошинском районе до сих пор продолжается поисково-спасательная операция, разбирают завалы в двух домах.

Президент Владимир Зеленский после атаки РФ поручил министру обороны Рустему Умерову немедленно связаться с партнерами по поводу запросов Украины на усиление ПВО.

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