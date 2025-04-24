Верховный Суд объяснил, в какой срок может быть подано заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам

Осужденный обратился в суд с ходатайством о восстановлении срока на подачу заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления апелляционного суда.

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Заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам может быть подано в течение трех месяцев после того, как лицо, обращающееся в суд, узнало или могло узнать об этих обстоятельствах (ч. 1 ст. 461 УПК Украины), как в случае, если в заявлении речь идет об обстоятельствах, подтверждающих совершение лицом более тяжкого уголовного правонарушения, чем то, за которое оно было осуждено, или опровергающих выводы о его невиновности (части 2, 3 указанной статьи), так и в случае, если речь идет об обстоятельствах, подтверждающих невиновность осужденного или совершение им менее тяжкого преступления (ч. 4 ст. 461 УПК Украины).

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 464/7111/14-к (производство № 51-3242кмо19).

По обстоятельствам уголовного производства осужденный обратился в апелляционный суд с ходатайством о восстановлении срока на подачу заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления апелляционного суда от 3 апреля 2019 года. В качестве основания для восстановления срока он указал, что в его заявлении содержатся данные об обстоятельствах, подтверждающих его невиновность, а согласно ч. 4 ст. 461 УПК Украины при наличии таких обстоятельств пересмотр решения по вновь открывшимся обстоятельствам сроком не ограничен. Апелляционный суд отказал осужденному в удовлетворении ходатайства и вернул ему заявление. В кассационной жалобе осужденный утверждал, что положения ч. 4 ст. 461 УПК Украины остались без внимания апелляционного суда.

Отказывая в удовлетворении этих кассационных требований, объединенная палата ККС ВС указала, что ч. 1 и части 2–4 ст. 461 УПК Украины регулируют разные процессуальные сроки. Так, ч. 1 ст. 461 УПК Украины четко указывает, что заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам может быть подано в течение трех месяцев после того, как лицо, обратившееся в суд, узнало или могло узнать об этих обстоятельствах. Таким образом, этот срок установлен исключительно для лица, обратившегося в суд, и он отсчитывается с того момента, когда оно узнало о новых обстоятельствах.

В то же время части 2–4 ст. 461 УПК Украины устанавливают сроки, в течение которых допускается пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, а не сроки, в течение которых лицо может обратиться в суд с соответствующим заявлением. Так, оправдательный приговор может быть пересмотрен исключительно в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Для обвинительного приговора установлены два срока: первый — когда вновь открывшиеся обстоятельства свидетельствуют о совершении более тяжкого преступления, тогда в пределах срока давности привлечения к ответственности за более тяжкое преступление; второй — когда обстоятельства подтверждают невиновность осужденного или совершение им менее тяжкого преступления, тогда пересмотр не ограничен сроками.

При этом правила частей 2–4 ст. 461 УПК Украины подлежат применению с учетом положений ч. 1 этой статьи, которая определяет срок, в течение которого могут быть поданы соответствующие заявления участниками уголовного производства, и эти сроки не отменяются и не изменяются положениями частей 2–4 указанной статьи.

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