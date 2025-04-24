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Верховний Суд пояснив, у який строк може бути подана заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

15:02, 24 квітня 2025
Засуджений звернувся до суду з клопотанням про поновлення строку на подання заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали апеляційного суду.
Верховний Суд пояснив, у який строк може бути подана заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
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Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини (ч. 1 ст. 461 КПК України), як у разі, коли в заяві йдеться про обставини, які підтверджують вчинення особою більш тяжкого кримінального правопорушення, ніж те, за яке її було засуджено, або спростовують висновки про її невинуватість (частини 2, 3 вказаної статті), так і в разі, коли в заяві йдеться про обставини, що підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення (ч. 4 ст. 461 КПК України).

Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 464/7111/14-к (провадження № 51-3242кмо19).

За обставинами кримінального провадження засуджений звернувся до апеляційного суду з клопотанням про поновлення строку на подання заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали апеляційного суду від 3 квітня 2019 року. Підставою для поновлення засуджений зазначав те, що в його заяві є дані про обставини, які підтверджують його невинуватість, а відповідно до ч. 4 ст. 461 КПК України за наявності таких обставин перегляд рішення за нововиявленими обставинами строком не обмежено. Суд апеляційної інстанції відмовив засудженому в задоволенні клопотання та повернув йому заяву. У касаційній скарзі засуджений стверджував, що положення ч. 4 ст. 461 КПК України залишилися поза увагою апеляційного суду.

Відмовляючи в задоволенні цих касаційних вимог, ОП ККС ВС вказала, що ч. 1 та частини 2–4 ст. 461 КПК України регламентують різні процесуальні строки. Так, ч. 1 ст. 461 КПК України чітко вказує, що заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини. Таким чином, цей строк установлено виключно для особи, яка звернулася до суду, і він відраховується з того моменту, коли вона дізналася про обставини, які вважає нововиявленими.

Водночас частини 2–4 ст. 461 КПК України встановлюють строки, протягом яких допускається перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, а не строки, протягом яких особа може звернутися до суду з відповідною заявою. Так, виправдувальний вирок може бути переглянуто виключно протягом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Для обвинувального вироку встановлено два строки: перший – коли нововиявлені обставини свідчать про вчинення більш тяжкого злочину, тоді протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за більш тяжкий злочин; другий – коли нововиявлені обставини підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення, тоді перегляд строками не обмежено.

Разом з тим правила частин 2–4 ст. 461 КПК України підлягають застосуванню з урахуванням приписів ч. 1 цієї статті, що визначають строк, протягом якого можуть бути подані відповідні заяви учасниками кримінального провадження, які не підпорядковуються і не змінюються положеннями частин 2–4 вказаної статті.

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