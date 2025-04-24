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Трампу передали новий документ після зустрічі у Лондоні – Зеленський після переговорів в ПАР

14:44, 24 квітня 2025
Президент наголосив, що те, що суперечить Конституції України, не буде у домовленостях.
Трампу передали новий документ після зустрічі у Лондоні – Зеленський після переговорів в ПАР
Джерело фото: Getty Images
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Все, що суперечить Конституції не може бути у будь-яких домовленостях. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, у Лондоні українська команда, Європейська команда, і представники США поговорили, і на папері з’явились відповідні пункти.

«Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення. В Лондоні була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили і на папері з'явилися відповідні пункти», - сказав Зеленський на спільній з президентом ПАР Сирілом Рамафоcою пресконференції за підсумками переговорів в ПАР. За його словами, новий документ після зустрічі у Лондоні лежить на столі в президента США Дональда Трампа.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що все, що суперечить українським цінностям або конституції, не може бути в будь-яких домовленостях.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський

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