Трампу передали новый документ после встречи в Лондоне – Зеленский после переговоров в ЮАР

Президент подчеркнул, что то, что противоречит Конституции Украины, не будет в договорённостях.

Источник фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Все, что противоречит Конституции, не может быть в каких-либо договоренностях. На этом акцентировал внимание Президент Владимир Зеленский.

По его словам, в Лондоне украинская команда, европейская команда и представители США поговорили, и на бумаге появились соответствующие пункты.

«Соединенные Штаты Америки предложили свое видение. В Лондоне была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская команда и представители Соединенных Штатов поговорили, и на бумаге появились соответствующие пункты», — сказал Зеленский на совместной с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой пресс-конференции по итогам переговоров в ЮАР. По его словам, новый документ после встречи в Лондоне лежит на столе у ​​президента США Дональда Трампа.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что все, что противоречит украинским ценностям или конституции, не может быть в каких-либо договоренностях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.