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Трампу передали новый документ после встречи в Лондоне – Зеленский после переговоров в ЮАР

14:44, 24 апреля 2025
Президент подчеркнул, что то, что противоречит Конституции Украины, не будет в договорённостях.
Трампу передали новый документ после встречи в Лондоне – Зеленский после переговоров в ЮАР
Источник фото: Getty Images
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Все, что противоречит Конституции, не может быть в каких-либо договоренностях. На этом акцентировал внимание Президент Владимир Зеленский.

По его словам, в Лондоне украинская команда, европейская команда и представители США поговорили, и на бумаге появились соответствующие пункты.

«Соединенные Штаты Америки предложили свое видение. В Лондоне была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская команда и представители Соединенных Штатов поговорили, и на бумаге появились соответствующие пункты», — сказал Зеленский на совместной с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой пресс-конференции по итогам переговоров в ЮАР. По его словам, новый документ после встречи в Лондоне лежит на столе у ​​президента США Дональда Трампа.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что все, что противоречит украинским ценностям или конституции, не может быть в каких-либо договоренностях.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский

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