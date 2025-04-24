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Львовский апелляционный суд пересмотрел приговор мужчине за уклонение от призыва на военную службу

17:09, 24 апреля 2025
Уклонение от военной службы при мобилизации обернулось реальным сроком для гражданина.
Львовский апелляционный суд пересмотрел приговор мужчине за уклонение от призыва на военную службу
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Львовский апелляционный суд изменил наказание обвиняемому в отказе от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

Гражданин, будучи достоверно осведомлённым о введении Указом Президента Украины №64/2022 от 24.02.2022 года на всей территории Украины военного положения, а также о проведении на основании Указов Президента Украины №69/2022 от 24.02.2022 года, №342/2022 от 17.05.2022 года и №574/2022 от 12.08.2022 года на территории Украины общей мобилизации, получил повестку о направлении в команду воинской части А7015.

Будучи пригодным по состоянию здоровья к прохождению военной службы и надлежащим образом уведомлённым о времени и месте прибытия для отправки в воинскую часть А7015, отказался от призыва на военную службу по мобилизации во время его отправки в воинскую часть и в дальнейшем продолжил совершать действия, направленные на противоправное уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Приговором Франковского районного суда г. Львова обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. В соответствии со ст. 75 УК Украины обвиняемый освобождён от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием, с испытательным сроком 1 год.

Рассмотрение апелляционной жалобы

Не согласившись с приговором Франковского районного суда г. Львова, прокурор подал апелляционную жалобу. В апелляционной жалобе он просил отменить приговор суда и вынести новый приговор, которым обвиняемого К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В мотивах апелляционной жалобы указано, что при освобождении обвиняемого от отбывания наказания суд первой инстанции не в полной мере учёл степень тяжести совершённого преступления, обстоятельства его совершения и данные о его личности.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда постановила удовлетворить апелляционную жалобу прокурора Франковской окружной прокуратуры г. Львова Львовской области.

Приговор Франковского районного суда г. Львова в части назначенного наказания отменить, вынести новый приговор, которым признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Такое своё решение коллегия судей мотивировала тем, что с учётом всех обстоятельств дела вывод суда первой инстанции о наличии у обвиняемого искреннего раскаяния в совершённом преступлении и осуждении своих противоправных действий является совершенно необоснованным, а потому в его действиях отсутствует смягчающее наказание обстоятельство — искреннее раскаяние.

Таким образом, невозможно освобождение обвиняемого от отбывания наказания с испытанием на основании ст. 75 УК Украины, поскольку отсутствуют обстоятельства, указывающие на возможность исправления обвиняемого без отбывания наказания.

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