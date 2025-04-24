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Украина не смогла договориться о реструктуризации госдолга и ей может грозить дефолт — FT

14:25, 24 апреля 2025
В конце мая Украина должна выплатить почти 600 миллионов долларов из долга на 2,6 миллиарда долларов.
Украина не смогла договориться о реструктуризации госдолга и ей может грозить дефолт — FT
Фото: finteco.com.ua
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В Вашингтоне состоялась встреча представителей Украины с держателями долга на 2,6 миллиарда долларов, в ходе которой страна не смогла достичь соглашения о реструктуризации государственного долга. Если соглашение не будет достигнуто, Украине грозит дефолт. Об этом сообщает издание Financial Times.

В Министерстве финансов заявили FT, что после неудачных переговоров по долгу Украина «рассмотрит все доступные варианты».

Отмечается, что в конце мая Украина должна выплатить почти 600 миллионов долларов из этого долга. Если к тому времени договориться о реструктуризации также не удастся, встанет вопрос о объявлении дефолта, добавляет издание.

Выплачивать долг по варрантам — долговым ценным бумагам, выпущенным в 2015 году во время предыдущей реструктуризации — Украина обязана, если годовой рост ее ВВП превышает 3%. В 2023 году рост украинского ВВП превысил этот показатель.

Однако в украинском Минфине считают, что эти варранты уже неактуальны, учитывая ущерб, нанесенный стране войной.

«Эти варранты создавались для мира, которого больше не существует. Скромный экономический рост в 2023 году — это не признак процветания, а хрупкое восстановление после почти 30-процентного падения, вызванного полномасштабным вторжением России», — заявили в Минфине.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне. В частности, они обсудили вопросы финансовой помощи Украине на 2026 год, а также соглашение о полезных ископаемых.

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Украина

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