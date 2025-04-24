Зеленский: в Киеве погибли родные брат и сестра: парню был 21 год, девушке — 19 лет

Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю атаку одной из самых тяжёлых и дерзких со стороны России.

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В ночь на 24 апреля РФ выпустила по Украине более 200 воздушных целей. Больше всего пострадал Киев — на данный момент подтверждена гибель восьми человек, более 80 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю атаку одной из самых тяжёлых и дерзких со стороны России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по итогам переговоров.

Глава государства сообщил, что среди погибших в результате российского обстрела — родные брат и сестра: парню было 21 год, девушке — 19.

«Это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны. К сожалению, есть разрушения, потери в столице и других наших городах. Более 80 человек получили ранения от этих ударов. К сожалению, есть погибшие. В Киеве среди погибших — родные брат и сестра, парню было 21 год, девушке — 19. Мои соболезнования всем. Сейчас продолжаются спасательные операции», — отметил Президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что из-за атаки решил сократить программу международного визита, однако на встречах останется министр иностранных дел Андрей Сибига.