Зеленский: в Киеве погибли родные брат и сестра: парню был 21 год, девушке — 19 лет

В ночь на 24 апреля РФ выпустила по Украине более 200 воздушных целей. Больше всего пострадал Киев — на данный момент подтверждена гибель восьми человек, более 80 получили ранения.
Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю атаку одной из самых тяжёлых и дерзких со стороны России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по итогам переговоров.
Глава государства сообщил, что среди погибших в результате российского обстрела — родные брат и сестра: парню было 21 год, девушке — 19.
«Это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны. К сожалению, есть разрушения, потери в столице и других наших городах. Более 80 человек получили ранения от этих ударов. К сожалению, есть погибшие. В Киеве среди погибших — родные брат и сестра, парню было 21 год, девушке — 19. Мои соболезнования всем. Сейчас продолжаются спасательные операции», — отметил Президент.
Владимир Зеленский также сообщил, что из-за атаки решил сократить программу международного визита, однако на встречах останется министр иностранных дел Андрей Сибига.
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