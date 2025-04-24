Київ зазнав комбінованої атаки від ракет та БпЛА – двох дітей досі не можуть знайти

Внаслідок російської атаки у Києві загинули 9 людей, ще понад 70 постраждали.

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Близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники ДСНС цієї ночі в 9 регіонах країни. Під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Про це вранці заявив очільник МВС Ігор Клименко.

За його словами, найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях.

«Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події», - вказав він.

Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей.

Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження.

На кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції.

Всю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу.

«На Житомирщині ворог наніс повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник», - заявив Ігор Клименко.

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