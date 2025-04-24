Практика судів
  1. В Україні

Київ зазнав комбінованої атаки від ракет та БпЛА – двох дітей досі не можуть знайти

08:12, 24 квітня 2025
Внаслідок російської атаки у Києві загинули 9 людей, ще понад 70 постраждали.
Київ зазнав комбінованої атаки від ракет та БпЛА – двох дітей досі не можуть знайти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники ДСНС цієї ночі в 9 регіонах країни. Під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Про це вранці заявив очільник МВС Ігор Клименко.

За його словами, найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях.

«Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події», - вказав він.

Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей.

Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження. 

На кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції.

Всю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу.

«На Житомирщині ворог наніс повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник», - заявив Ігор Клименко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пенсійний фонд зможе вимагати повернення коштів, виплачених за необґрунтованим листком непрацездатності — комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет з питань соціальної політики рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект про зміни до процесу повернення коштів страхової̈ виплати в разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності.

У Верховній Раді обговорюють заборону російської музики на стримінгових платформах та посилення санкцій для громадян і бізнесу за її відтворення

Народні депутати разом з громадськими діячами обговорили шляхи для ускладнення можливостей прослуховування пісень російською мовою і введення санкцій за публічне відтворення російської музики, які мають стати відчутними для фізичних і юридичних осіб.

Конкурс в загальні апеляційні суди може відбутися за новими правилами – що кажуть у ВККС

ВККС хоче провести конкурс у загальні апеляції максимально швидко і без пробуксовувань з боку Громадської ради доброчесності.

Законопроект Третьякової щодо обмеження виплати пенсій працюючим прокурорам передали на робочу групу

Комітет з питань соціальної політики вирішив передати законопроект про обмеження пенсій прокурорам на доопрацювання робочій групі.

Верховний Суд пояснив нюанси оформлення права користування земельною ділянкою співвласниками багатоквартирного будинку в межах, необхідних для його обслуговування

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу ОСББ у справі за його позовом до Головного управління Нацполіції про скасування права постійного користування на земельну ділянку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео