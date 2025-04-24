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Киев подвергся комбинированной атаке от ракет и БпЛА – двух детей до сих пор не могут найти

08:12, 24 апреля 2025
В результате российской атаки в Киеве погибли 9 человек, еще более 70 пострадали.
Киев подвергся комбинированной атаке от ракет и БпЛА – двух детей до сих пор не могут найти
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Около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС этой ночью в 9 регионах страны. Под массированным комбинированным ударом России оказались Киев и область, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская области и Запорожье. Об этом утром заявил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, больше всего пострадал Киев: спасатели работали на 13 локациях.

«Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Задействованы инженерные силы, альпинисты ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки — поиски будут продолжаться, пока не убедимся, что всех достали. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия», – указал он.

Также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей.

В целом в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.

На каждой локации, где пострадали люди, задействованы психологи ГСЧС и полиции.

Всю ночь ликвидационные работы велись под угрозой повторного обстрела.

«В Житомирской области враг нанес повторный удар по подразделению ГСЧС, которое прибыло на тушение пожара. Пострадал 39-летний спасатель», – заявил Игорь Клименко.

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Киев война

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