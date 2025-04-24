Конкурс в общие апелляционные суды может состояться по новым правилам – что говорят в ВККС

ВККС хочет провести конкурс в общие апелляции максимально быстро и без пробуксовок со стороны Общественного совета добропорядочности.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей планирует провести процедуру заполнения вакансий в общих апелляционных судах по другим правилам, чем это предусмотрено для апелляционных административных и хозяйственных судов.

Об этом сообщил в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак.

Как рассказал представитель ВККС, в настоящее время Комиссия хочет провести конкурсы на вакантные должности 67 судей апелляционных административных судов и на 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов «традиционным» способом.

То есть, по итогам собеседований будет сформирован общий рейтинг кандидатов согласно набранным ими баллам за весь конкурс (от максимального балла до наименьшего), после чего претенденты на должности судей смогут в соответствии с местом в рейтинге выбрать интересующий их суд.

Таким образом, кандидаты с лучшими баллами будут выбирать суды первыми, а претенденты с не слишком высокими баллами – последними.

Напомним, что на должности судей апелляционных административных судов есть 67 претендентов, а на должности судей апелляционных хозяйственных судов есть 83 кандидата.

Однако по совсем другой схеме ВККС предлагает провести конкурс в общие апелляционные суды.

Претендентами на 425 вакантных должностей судей общих апелляций в настоящее время являются 706 кандидатов.

Кандидаты в апелляционные суды делятся на две группы в соответствии со специализацией – «цивилисты» и «криминалисты».

После этапа выполнения практического задания, цивилистов в конкурсе осталось 255, а криминалистов – 451. Впрочем, указанное разделение в современных кадровых реалиях судебной власти все же условно, поскольку окончательную специализацию судьям общих апелляций обычно устанавливает собрание судей того или иного апелляционного суда.

Как рассказал Сергей Чумак, процедура выбора должностей кандидатами в общие апелляционные суды может быть следующей.

Апелляционные суды, имеющие вакантные должности, будут распределены на четыре группы, в частности, в зависимости от их местоположения и количества вакантных должностей.

Например, в одной группе будут наиболее «проблемные» апелляционные суды, расположенные в прифронтовых регионах, в то время как в другой группе будут наиболее «популярные» апелляционные суды, расположенные в Киеве, Львове, Одессе и т. д.

Перед началом этапа собеседований кандидаты вместе с согласием на проведение специальной проверки будут подавать и заявления о намерении занять должность судьи в конкретном апелляционном суде.

Таким образом, кандидат, приходя на собеседование с членами ВККС, уже понимает, в конкурсе на должность судьи какого апелляционного суда он участвует.

В случае, если кандидат по итогам собеседования признан способным осуществлять правосудие в конкретном апелляционном суде, однако общего количества полученных за участие в конкурсе баллов ему все же не хватает для получения рекомендации от ВККС, он сможет участвовать во втором туре и еще раз попытаться получить рекомендацию, но уже в другой апелляционный суд.

Второй тур состоится уже после того, как пройдут конкурсы во все апелляционные суды и будет сформирован как общий финальный рейтинг кандидатов, так и общий список должностей в апелляционных судах, не выбранных кандидатами после первого тура.

По мнению Сергея Чумака, указанная процедура позволит ВККС существенно ускорить процедуру заполнения вакансий в апелляционных судах.

Дело в том, что ВККС будет предоставлять кандидатам рекомендации для назначения в конкретные суды, не ожидая, когда состоятся собеседования со всеми 706 кандидатами и когда будет сформирован общий рейтинг кандидатов.

К тому же, такой формат будет более удобным для Общественного совета добропорядочности, который сосредоточит свое внимание сразу не на всех 706 кандидатах, а прежде всего на тех, кто уже определился с конкретным судом.

«У нас есть 706 кандидатов. Во время процедуры квалификационного оценивания судей ОСД давал отрицательные выводы в 70% случаев. В нашем случае это будет около 500 выводов. Преодолеть выводы ОСД Комиссия может только в пленарном составе. Пропускная «способность» пленарного заседания – четыре кандидата в день. Это нужно примерно два года только для рассмотрения выводов ОСД. У страны нет на это времени. Поэтому выход только один – конкурс в отдельные суды», - отметил Сергей Чумак.

Также следует учитывать, что в августе 2025 года истекают полномочия действующего состава ОСД. При этом состав Совета добропорядочности, в котором остаются 18 представителей общественности из 20, очевидно, ожидает существенное обновление.

Впрочем, судя по обсуждению в социальных сетях, к предложенной ВККС процедуре уже есть немало замечаний у кандидатов на должности судей апелляционных судов.

Некоторые из них опасаются, что конкурс может превратиться в своего рода «лотерею», во время которой кандидаты с более низкими баллами смогут занять должности судей в определенных апелляционных судах, прежде всего из-за отсутствия большого «спроса» на данные вакансии.

При этом основная «битва» развернется за должности в «престижных» апелляционных судах, в которых многим кандидатам может просто не хватить должностей, и они останутся вообще ни с чем.

Автор: Вячеслав Хрипун

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