Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом указал, что Украина будет защищать свои принципы при любых обстоятельствах

Стороны договорились продолжать диалог и регулярные контакты.

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Украинская делегация в Лондоне встретилась со специальным представителем Президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В частности, по результатам встречи он заявил, что Украина донесла свою позицию и подчеркнула, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и долгосрочного мира.

«Выразили надежду, что это соответствует видению Президента США Дональда Трампа», – отметил Ермак и добавил, что подчеркнул: при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они являются основой ее суверенитета и территориальной целостности.

Таким образом, по словам руководителя ОП, стороны договорились продолжать диалог и регулярные контакты.

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