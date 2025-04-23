Андрій Єрмак під час зустрічі з Кітом Келлогом вказав, що Україна буде захищати свої принципи за будь-яких обставин

Сторони домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти.

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Українська делегація у Лондоні зустрілася зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зокрема, за результатами зустрічі він заявив, що Україна донесла свою позицію та наголосила на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру.

«Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа», - зазначив Єрмак та додав, що наголосив: за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності.

Відтак, за словами керівника ОП, сторони домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти.

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