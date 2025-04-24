Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

На пішохідно-велосипедному мосту у Києві нарешті замінили пошкоджене скло – фото

11:07, 24 квітня 2025
Скло було пошкоджене через акт вандалізму.
На пішохідно-велосипедному мосту у Києві нарешті замінили пошкоджене скло – фото
Джерело фото: КМДА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві завершили роботи із заміни пошкодженого скла на пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує Володимирську гірку з Аркою Свободи українського народу. Про це повідомили в КМДА.

Скло було пошкоджене через акт вандалізму. Щоб його замінити, потрібно було чекати стабілізації температурного режиму – згідно з технічними вимогами до монтажу скляних конструкцій.

Наразі конструкція повністю безпечна для пішоходів і велосипедистів, а міст функціонує у звичайному режимі.

Джерело фото: КМДА

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс до Вищого антикорупційного суду по-новому – у ВККС розповіли, що очікує кандидатів на посади суддів

ВККС хоче, щоб новий конкурс до ВАКС та АП ВАКС став успішним, для цього вже спростили правила конкурсу.

Для зупинення провадження у справі недостатньо формального перебування особи у складі ЗСУ – Верховний Суд

Верховний Суд висловився про недостатність формального перебування у ЗСУ для зупинення провадження у справі – необхідно встановити, що військова частина, де проходить службу особа, переведена на воєнний стан та виконує бойові завдання у зоні бойових дій

Кабмін пропонує спростити процедуру зміни цільового призначення сільськогосподарських земельних ділянок державної власності

Уряд пропонує зміни до Земельного кодексу та інших законів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Примусове відчуження приватного житла можливе лише за дотримання принципу пропорційності та з наданням альтернативного житла – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно процедури примусового відчуження приватного житла та дотримання принципу пропорційності.

Верховний Суд висловився щодо недопустимості вилучення об’єктів спільної власності територіальних громад без згоди відповідних громад або рішень їхніх рад

Оскарженню підлягала саме процедура передачі, оскільки відчуження майна було здійснено без отримання згоди сільської громади, яка є співвласником спірного об’єкта, що суперечить вимогам законодавства про місцеве самоврядування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва