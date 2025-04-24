На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве наконец заменили поврежденное стекло – фото

Стекло было повреждено в результате акта вандализма.

Источник фото: КГГА

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В Киеве завершили работы по замене поврежденного стекла на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет Владимирскую горку с Аркой Свободы украинского народа. Об этом сообщили в КГГА.

Стекло было повреждено в результате акта вандализма. Чтобы его заменить, нужно было дождаться стабилизации температурного режима – согласно техническим требованиям к монтажу стеклянных конструкций.

В настоящее время конструкция полностью безопасна для пешеходов и велосипедистов, а мост функционирует в обычном режиме.

Источник фото: КГГА

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