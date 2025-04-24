Конкурс в загальні апеляційні суди може відбутися за новими правилами – що кажуть у ВККС

ВККС хоче провести конкурс у загальні апеляції максимально швидко і без пробуксовувань з боку Громадської ради доброчесності.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів планує провести процедуру заповнення вакансій в загальних апеляційних судах за іншими правилами, ніж це передбачено для апеляційних адміністративних та господарських судів.

Про це повідомив у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак.

Як розповів представник ВККС, наразі Комісія хоче провести конкурси на вакантні посади 67 суддів апеляційних адміністративних судів та на 58 посад суддів апеляційних господарських судів у «традиційний» спосіб.

Тобто, за підсумками співбесід буде сформовано загальний рейтинг кандидатів згідно з отриманими ними балами за весь конкурс (від максимального балу до найменшого), після чого претенденти на посади суддів зможуть у відповідності до місця у рейтингу обрати суд, який їх цікавить.

Таким чином, кандидати з найкращими балами будуть обирати суди першими, а претенденти з не надто високими балами – останніми.

Нагадаємо, що наразі на посади суддів апеляційних адміністративних судів є 67 претендентів, а на посади суддів апеляційних господарських судів є 83 кандидата.

Однак за зовсім іншою схемою ВККС пропонує провести конкурс до загальних апеляційних судів.

Претендентами на 425 вакантних посад суддів загальних апеляцій наразі є 706 кандидатів.

Кандидати в апеляційні суди поділяються на дві групи відповідно до спеціалізації – «цивілісти» та «криміналісти».

Після етапу виконання практичного завдання, цивілістів у конкурсі залишилося 255, а криміналістів – 451. Втім, вказаний поділ у сучасних кадрових реаліях судової влади все ж є умовним, оскільки остаточну спеціалізацію суддям загальних апеляцій зазвичай встановлюють збори суддів того чи іншого апеляційного суду.

Як розповів Сергій Чумак, процедура обрання посад кандидатами в загальні апеляційні суди може буде наступною.

Апеляційні суди, в яких наявні вакантні посади, будуть розподілені на чотири групи, зокрема, в залежності від їх місця розташування та кількості вакантних посад.

Наприклад, в одній групі будуть найбільш «проблемні» апеляційні суди, розташовані в прифронтових регіонах, тоді як в іншій групі будуть найбільш «популярні» апеляційні суди, розташовані у Києві, Львові, Одесі тощо.

Перед початком етапу співбесід, кандидати, разом із згодою на проведення спеціальної перевірки, будуть подавати і заяви про намір зайняти посаду судді в конкретному апеляційному суді.

Таким чином, кандидат, приходячи на співбесіду з членами ВККС, вже розуміє, в конкурсі на посаду судді якого апеляційного суду він бере участь.

У разі, якщо кандидат за підсумками співбесіди визнаний таким, що здатен здійснювати правосуддя в конкретному апеляційному суді, однак загальної кількості отриманих за участь у конкурсі балів йому все ж не вистачає для отримання рекомендації від ВККС, він зможе брати участь у другому турі та ще раз спробувати отримати рекомендацію, але вже в інший апеляційний суд.

Другий тур відбудеться вже після того, як пройдуть конкурси у всі апеляційні суди и буде сформовано як загальний фінальний рейтинг кандидатів, так і загальний список посад в апеляційних судах, які не були обрані кандидатами після першого туру.

На думку Сергія Чумака, вказана процедура дозволить ВККС суттєво пришвидшити процедуру заповнення вакансій в апеляційних судах.

Справа в тому, що ВККС буде надавати кандидатам рекомендації для призначення в конкретні суди не очікуючи, коли відбудуться співбесіди з усіма 706 кандидатами та коли буде сформовано загальний рейтинг кандидатів.

До того ж такий формат буде більш зручним для Громадської ради доброчесності, яка зосередить свою увагу одразу не на всіх 706 кандидатах, а перш за все на тих з них, хто вже визначився з конкретним судом.

«У нас є 706 кандидатів. Під час процедури кваліфікаційного оцінювання суддів ГРД надавала негативні висновки у 70% випадків. В нашому випадку це буде близько 500 висновків. Подолати висновки ГРД Комісія може лише у пленарному складі. Пропускна «здатність» пленарного засідання – чотири кандидата на день. Це приблизно два роки лише на розгляд висновків ГРД. У країни немає цього часу. Тому вихід є лише один – конкурс в окремі суди», - зазначив Сергій Чумак.

Також слід враховувати, що у серпні 2025 року спливають повноваження діючого складу ГРД. При цьому склад Ради доброчесності, в якому наразі залишаються 18 представників громадськості з 20, вочевидь, чекає суттєве оновлення.

Втім, судячи з обговорення у соціальних мережах, до запропонованої ВККС процедури є чимало зауважень у кандидатів на посади суддів апеляційних судів.

Деякі з них побоюються, що конкурс може перетворитися на свого роду «лотерею», під час якої кандидати з більш низькими балами зможуть обійняти посади суддів у певних апеляційних судах, перш за все через відсутність великого «попиту» на вказані вакансії.

При цьому основна «битва» розгорнеться за посади в «престижних» апеляційних судах, в яких багатьом кандидатам у підсумку може просто не вистачити посад і вони залишаться взагалі ні з чим.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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