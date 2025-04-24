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Можно ли отстранить от работы работника с противопоказаниями по состоянию здоровья — разъяснение

19:51, 24 апреля 2025
Лицо с инвалидностью имеет право на трудоустройство, и работодатель не может отказать ему только из-за состояния здоровья, если нет медицинских противопоказаний к выполнению работы.
Можно ли отстранить от работы работника с противопоказаниями по состоянию здоровья — разъяснение
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Управление инспекционной деятельности в Харьковской области рассказывает об отстранении работника при наличии противопоказаний по состоянию здоровья и оплате труда.

Дискриминация по признаку инвалидности запрещается законом, то есть работодатель не имеет права отказать лицу с инвалидностью в заключении трудового договора по мотивам инвалидности, кроме случаев, когда эта работа противопоказана ему по состоянию здоровья.

В частности, в ст. 46 КЗоТ говорится, что отстранение работников от работы собственником или уполномоченным им органом допускается в случае: появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения; отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охране; в других случаях, предусмотренных законодательством.

Согласно ч. 6 ст. 24 КЗоТ, прямо запрещающей заключение трудового договора с гражданином, которому по медицинскому заключению предложена работа противопоказана по состоянию здоровья, а следовательно, запрещает и продолжение такой работы.

Время, в течение которого работник не работал по причине отстранения, оплате не подлежит на основании ч. 1 ст. 94 КЗоТ, согласно которой заработная плата работнику выплачивается за проделанную им работу, и ч. 4 ст. 113 КЗоТ, согласно которой время простоя по вине работника не оплачивается.

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Гоструда

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