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Сотрудника управления ГСЧС, который погорел на взятке, отправили за решетку

08:12, 25 апреля 2025
За 300 долларов чиновник обещал «решить вопрос» о не включении отдельных нарушений требований законодательства в сфере пожарной безопасности в акт проверки общества.
Сотрудника управления ГСЧС, который погорел на взятке, отправили за решетку
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Во Львовской области апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым бывший заместитель начальника одного из райотделов Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области признан виновным в получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, его приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года.

Отмечается, что мужчина, находясь на должности заместителя начальника одного из райотделов ГУ ГСЧС Львовской области, получил неправомерную выгоду от директора общества.

«За 300 долларов США чиновник обещал «решить вопрос» о не включении отдельных нарушений требований законодательства в сфере пожарной безопасности в акт проверки общества», — сообщили в прокуратуре.

Чиновник был задержан при получении оговоренной суммы неправомерной выгоды.

Приговор суда вступил в законную силу.

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прокуратура взятка ГСЧС

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