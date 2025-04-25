Посадовця управління ДСНС, який погорів на хабарі, відправили за ґрати

За 300 доларів посадовець обіцяв «вирішити питання» щодо не включення окремих порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки до акту перевірки товариства.

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На Львівщині апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким колишнього заступника начальника одного з райвідділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області визнано винним в отриманні неправомірної вигоди.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Також позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.

Зазначається, що чоловік, перебуваючи на посаді заступника начальника одного з райвідділів ГУ ДСНС Львівської області, одержав неправомірну вигоду від директора товариства.

«За 300 доларів США службовець обіцяв «вирішити питання» щодо не включення окремих порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки до акту перевірки товариства», - заявили у прокуратурі.

Посадовця затримали під час отриманням ним обумовленої суми неправомірної вигоди.

Вирок суду набрав законної сили.

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