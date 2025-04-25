Практика судів
  1. В Україні

Посадовця управління ДСНС, який погорів на хабарі, відправили за ґрати

08:12, 25 квітня 2025
За 300 доларів посадовець обіцяв «вирішити питання» щодо не включення окремих порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки до акту перевірки товариства.
Посадовця управління ДСНС, який погорів на хабарі, відправили за ґрати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким колишнього заступника начальника одного з райвідділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області визнано винним в отриманні неправомірної вигоди.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Також позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.

Зазначається, що чоловік, перебуваючи на посаді заступника начальника одного з райвідділів ГУ ДСНС Львівської області, одержав неправомірну вигоду від директора товариства.

«За 300 доларів США службовець обіцяв «вирішити питання» щодо не включення окремих порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки до акту перевірки товариства», - заявили у прокуратурі.

Посадовця затримали під час отриманням ним обумовленої суми неправомірної вигоди.

Вирок суду набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

прокуратура хабар ДСНС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для зупинення провадження у справі недостатньо формального перебування особи у складі ЗСУ – Верховний Суд

Верховний Суд висловився про недостатність формального перебування у ЗСУ для зупинення провадження у справі – необхідно встановити, що військова частина, де проходить службу особа, переведена на воєнний стан та виконує бойові завдання у зоні бойових дій

Кабмін пропонує спростити процедуру зміни цільового призначення сільськогосподарських земельних ділянок державної власності

Уряд пропонує зміни до Земельного кодексу та інших законів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Конкурс до Вищого антикорупційного суду по-новому – у ВККС розповіли, що очікує кандидатів на посади суддів

ВККС хоче, щоб новий конкурс до ВАКС та АП ВАКС став успішним, для цього вже спростили правила конкурсу.

Примусове відчуження приватного житла можливе лише за дотримання принципу пропорційності та з наданням альтернативного житла – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно процедури примусового відчуження приватного житла та дотримання принципу пропорційності.

Верховний Суд висловився щодо недопустимості вилучення об’єктів спільної власності територіальних громад без згоди відповідних громад або рішень їхніх рад

Оскарженню підлягала саме процедура передачі, оскільки відчуження майна було здійснено без отримання згоди сільської громади, яка є співвласником спірного об’єкта, що суперечить вимогам законодавства про місцеве самоврядування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва