Посадовця управління ДСНС, який погорів на хабарі, відправили за ґрати

На Львівщині апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким колишнього заступника начальника одного з райвідділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області визнано винним в отриманні неправомірної вигоди.
Як повідомила Львівська обласна прокуратура, його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Також позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.
Зазначається, що чоловік, перебуваючи на посаді заступника начальника одного з райвідділів ГУ ДСНС Львівської області, одержав неправомірну вигоду від директора товариства.
«За 300 доларів США службовець обіцяв «вирішити питання» щодо не включення окремих порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки до акту перевірки товариства», - заявили у прокуратурі.
Посадовця затримали під час отриманням ним обумовленої суми неправомірної вигоди.
Вирок суду набрав законної сили.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.