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У Києві викрили схему продажу водійських посвідчень і швидкої перереєстрації авто — ділки вимагали від 5 до 17 тисяч гривень

21:40, 24 квітня 2025
Посвідчення водія за 10-17 тисяч гривень, перереєстрація авто без черги — 5 тисяч: у Києві викрили схему злочинну схему.
У Києві викрили схему продажу водійських посвідчень і швидкої перереєстрації авто — ділки вимагали від 5 до 17 тисяч гривень
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У Києві повідомлено про підозру трьом зловмисникам, які за гроші допомагали майбутнім водіям скласти іспити в Територіальних сервісних центрах МВС. Також ділки сприяли у перереєстрації автомобіля в обхід черги. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зокрема, охочі отримати водійське посвідчення категорій «С» та «СЕ» без фактичного відвідування автошколи, щоб успішно скласти теоретичні та практичні іспити, мали заплатити від 10 до 17 тис. гривень.

За даними слідства, за таку суму двоє підозрюваних обіцяли вплинути на посадових осіб Територіальних сервісних центрів у місті Києві та Київській області та гарантували складання іспитів з першої спроби.

Організатор іншої схеми, затриманий у Голосіївському районі, використовуючи свої зв’язки у сервісному центрі МВС, допомагав швидко перереєструвати автомобіль в обхід електронної черги. Такі послуги він оцінив у 5 тис. гривень.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях проводять слідчі Печерського та Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.

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