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На Львівщині судитимуть держреєстраторку, яка незаконно зареєструвала права власності на землю

10:18, 25 квітня 2025
Вартість земельної ділянки складає понад 25 млн грн.
На Львівщині судитимуть держреєстраторку, яка незаконно зареєструвала права власності на землю
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На Львівщині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо державної реєстраторки однієї з міськрад області.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у 2024 році державна реєстраторка здійснила незаконну реєстрацію права власності на землю, а також зареєструвала право постійного користування цією землею за одним з товариств Львова.

Мова йде про ділянку загальною площею понад 2 га, що знаходиться на території с. Зимна Вода (Львівський район).

Для цього обвинувачена внесла несанкціоновані зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не маючи усіх документів, необхідних для законної реєстрації. Зокрема, були відсутні відомості, що дають змогу встановити набуття, зміну та припинення права власності на об’єкт нерухомості.

У межах досудового розслідування, судові експерти Львівський НДІСЕ провели судову земельно-оціночну експертизу, завдяки якій встановлено реальну ринкову вартість земельної ділянки – понад 25 млн грн.

Наразі земельна ділянка повернута законному власнику.

У прокуратурі додали, що жінці інкримінують несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду (ч. 3 ст. 362 КК України).

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прокуратура земля

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