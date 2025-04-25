Українцям нагадали, як отримати компенсацію за навчання дітей ветеранів у закладах вищої освіти

Діти ветеранів та ветеранок, які навчаються за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти можуть отримати компенсацію.

Фото: kg.ua

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Міністерство у справах ветеранів України нагадало, як отримати компенсацію за навчання дітей ветеранів та ветеранок у закладах передвищої або вищої освіти.

Хто має право:

діти, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України відповідно до частини першої статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-16 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

діти учасників бойових дій, визначених у пунктах 19-25 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин відповідно до Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”

діти осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Як отримати компенсацію від держави.

Для закладів освіти

Укласти договір з Мінветеранів про участь у проекті.

Бути зареєстрованим у ЄДЕБО та мати чинну ліцензію.

За відсутності інформації про відповідний статус студента в ЄДЕБО – внести її протягом трьох робочих днів після отримання документів про такий статус від студента.

Гарантувати, що державна допомога покриє всю вартість навчання на відповідний навчальний рік.

Щомісяця до 1 числа звітувати Мінветеранів про використання бюджетних коштів.

Інформувати здобувачів освіти про можливість отримати державну допомогу на оплату навчання.

Укладення договору з Мінветеранів

Ознайомитися з чинною редакцію Договору, що розміщений на вебсайті Мінветеранів (розділ “Громадськості” – підрозділ “Експериментальний проект щодо надання державної допомоги на навчання”). Заповнити заяву про приєднання (додаток 2 Договору). Підписати заяву про приєднання, підписану КЕП або власноручно (підпис від руки уповноваженої особи та засвідчити заяву у паперовій формі печаткою (за наявності). Надіслати заяву про приєднання Мінветеранів:

- електронною поштою на [email protected] (обов’язково з супровідним листом та підписом КЕП, також додати в копію [email protected])

або

- рекомендованим листом: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34 (якщо використовуєте паперову форму) просимо також направити скановану копію на [email protected] з зазначенням реквізитів відправлення.

Для дітей ветеранів й ветеранок

Порядок дій:

Перевірити, чи бере заклад освіти участь у проекті, звернувшись до адміністрації закладу. Подати до закладу освіти документи, що підтверджують відповідний статус ( Свідоцтво про народження та витяг з ЄДРВВ) Отримати сповіщення про надання державної допомоги через застосунок Дія та протягом 20 календарних днів підтвердити сповіщення. Очікувати інформування про відшкодування коштів. Кошти надійдуть відразу на рахунок закладу освіти.

Державна допомога надається разово у період дії експериментального проекту у 2024/25 або 2025/26 навчальному році здобувачам фахової передвищої, вищої освіти – громадянам України, які навчаються в закладах освіти всіх форм власності на місцях, що фінансуються за кошти фізичних осіб, незалежно від раніше отриманого ними рівня освіти.

Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 318.

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