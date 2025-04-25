Украинцам напомнили, как получить компенсацию за обучение детей ветеранов в учреждениях высшего образования

Дети ветеранов и ветеранoк, которые обучаются на контрактной основе в учреждениях профессионального предвысшего или высшего образования, могут получить компенсацию.

Фото: kg.ua

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Министерство по делам ветеранов Украины напомнило, как получить компенсацию за обучение детей ветеранов и ветеранoк в учреждениях предвысшего или высшего образования.

Кто имеет право:

дети, имеющие статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины согласно части первой статьи 10-1 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»

дети лиц с инвалидностью вследствие войны, определенных в пунктах 11-16 части второй статьи 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»

дети участников боевых действий, определенных в пунктах 19-25 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»

дети лиц, имеющих статус пропавших без вести при особых обстоятельствах в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»

дети лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей»

дети лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»

Как получить компенсацию от государства.

Для учебных заведений

Заключить договор с Минветеранов об участии в проекте.

Быть зарегистрированным в ЕГЭБО и иметь действующую лицензию.

При отсутствии информации о соответствующем статусе студента в ЕГЭБО – внести ее в течение трех рабочих дней после получения документов о таком статусе от студента.

Гарантировать, что государственная помощь покроет всю стоимость обучения на соответствующий учебный год.

Ежемесячно до 1 числа отчитываться Минветеранов об использовании бюджетных средств.

Информировать обучающихся о возможности получить государственную помощь на оплату обучения.

Заключение договора с Минветеранов

Ознакомиться с действующей редакцией Договора, размещенного на веб-сайте Минветеранов (раздел «Обществу» – подраздел «Экспериментальный проект по предоставлению государственной помощи на обучение»). Заполнить заявление о присоединении (приложение 2 к Договору). Подписать заявление о присоединении – с использованием КЭП или собственноручно (подпись уполномоченного лица от руки и заверить заявление в бумажной форме печатью (при наличии)). Отправить заявление о присоединении Минветеранов:

- по электронной почте на [email protected] (обязательно с сопроводительным письмом и подписью КЭП, также добавить в копию: [email protected])

или

- заказным письмом: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 34 (при использовании бумажной формы также просим направить скан-копию на [email protected] с указанием реквизитов отправления).

Для детей ветеранов и ветеранoк

Порядок действий:

Проверить, участвует ли учебное заведение в проекте, обратившись в администрацию заведения. Подать в учебное заведение документы, подтверждающие соответствующий статус (Свидетельство о рождении и выписка из ЕГРВВ). Получить уведомление о предоставлении государственной помощи через приложение «Дія» и в течение 20 календарных дней подтвердить уведомление. Ожидать информирования о возмещении средств. Деньги поступят напрямую на счет учебного заведения.

Государственная помощь предоставляется один раз в период действия экспериментального проекта в 2024/25 или 2025/26 учебном году учащимся профессионального предвысшего, высшего образования – гражданам Украины, которые обучаются в учебных заведениях всех форм собственности на местах, финансируемых за счет физических лиц, независимо от ранее полученного ими уровня образования.

Порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению государственной помощи на обучение детям отдельных категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (далее – Порядок), утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 14.03.2025 № 318.

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