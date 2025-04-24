Операции с криптоактивами будут облагаться налогом с 1 января 2026 года — комитет согласовал законопроект

Рынок криптоактивов в Украине больше не будет жить по правилам Дикого Запада — Данило Гетманцев сообщил, что комитет согласовал законопроект об налогообложении операций с криптовалютами.

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Законопроект об налогообложении виртуальных активов прошел налоговый комитет и 24 апреля рекомендован парламенту к рассмотрению в первом чтении. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

В частности, предусматривается, что для криптовалют, приобретенных до вступления в силу нового закона, в случае их продажи в течение 2026 года физические лица смогут выбрать льготную ставку НДФЛ – 5%.

«Очевидно, что рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить по правилам Дикого Запада. Упорядочение этого вопроса назрело уже давно. Напомню, что дискуссии по этому вопросу длились несколько лет. Рабочая группа из числа народных депутатов провела основательную работу и предложила качественный документ, который может быть взят за основу», – отметил он.

Законопроектом предусматривается:

Определение виртуального актива – это особый вид цифрового объекта (имущества), существующий в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).

Важно: виртуальные активы не являются деньгами и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права. Однако редакция, предложенная к первому чтению, которая еще может обсуждаться, предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона «О платежных услугах».

Классификация виртуальных активов на три основные категории:

Токены с привязкой к активам – их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;

Токены электронных денег – привязаны к одной официальной валюте;

Другие виртуальные активы – категория, охватывающая активы, не относящиеся к первым двум типам.

«Здесь нами предложена модель, согласно которой регулятор будет определять, какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенов электронных денег) будут относиться к этой категории», – пояснил Гетманцев.

Право собственности на виртуальные активы приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное.

Публичное предложение виртуальных активов требует оформления «белой книги» – документа с детальной информацией об активе, эмитенте и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках также регулируется четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации.

Белая книга является обязательным документом для публичного предложения, который должен быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать предупреждения о рисках и не распространяться до публикации белой книги.

Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (хранение, торговля, перевод и т.д.), должны пройти авторизацию, соответствовать организационным и финансовым требованиям и обеспечивать защиту клиентов.

Защита владельцев активов и клиентов через прозрачность, раскрытие информации и меры против инсайдерской торговли, манипулирования рынком и незаконного разглашения информации.

Вопрос налогообложения. «Это очень важный аспект, поскольку именно из-за налоговых вопросов так и не заработал предыдущий закон о виртуальных активах», отметил глава комитета.

По вопросам налогов законопроектом предлагается:

1) По налогу на доходы физических лиц (НДФЛ):

Вести отдельное (от других доходов и другого инвестиционного дохода) налогообложение доходов от операций с виртуальными активами;

Облагать налогом именно прибыль от операций с виртуальными активами, полученную в течение года, как разницу между доходами от продажи и расходами на приобретение виртуальных активов в течение года;

Физическое лицо обязано самостоятельно декларировать доходы и уплачивать налоги;

Не облагаются налогом:

а) доходы от операций обмена виртуальных активов на другие виртуальные активы, а также доход от продажи виртуальных активов в пределах одной минимальной заработной платы;

б) стоимость виртуальных активов, полученных в результате их эмиссии (создания) или безвозмездной передачи от их эмитентов или оферентов и/или полученных исключительно в обмен на персональные данные физического лица;

Убытки, полученные в предыдущие периоды (если продавали дешевле, чем покупали – это рискованный рынок), учитываются до их погашения (за некоторыми исключениями);

Для виртуальных активов, приобретенных до вступления в силу этого закона, в случае их продажи в течение 2026 года физические лица смогут выбрать льготную ставку НДФЛ – 5%.

По налогу на прибыль юридических лиц:

Вводятся новые разницы для корректировки финансового результата (аналогично тому, как облагаются налогом операции с ценными бумагами);

Перечень расходов, учитываемых при осуществлении операций с виртуальными активами, будет определяться Минфином по представлению регулятора.

По налогу на добавленную стоимость (НДС):

Не являются объектом налогообложения НДС:

Операции по выпуску (эмиссии), размещению в любые формы управления, продаже, обмену, погашению виртуальных активов, кроме:

а) продажи и обмена NFT;

б) продажи и обмена виртуальных активов, удостоверяющих право требовать передачи имущества или предоставления услуги; услуги поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (кроме консультационных услуг, которые облагаются налогом на общих основаниях).

По упрощенной системе налогообложения:

Плательщикам единого налога запрещены операции с виртуальными активами;

Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, не имеют права использовать упрощенную систему налогообложения.

В части администрирования:

Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, предоставляющие услуги резидентам Украины, обязаны зарегистрироваться в контролирующих органах и подавать ежегодный отчет об операциях с виртуальными активами в отношении физических и юридических лиц, являющихся резидентами Украины (это шаг к постепенному внедрению CARF и имплементации директивы DAC8);

За неисполнение этих обязанностей предусмотрены штрафы для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, которые будут применяться в уменьшенных размерах в течение переходного периода (в 2026 году – 10% от установленного размера штрафа, в течение 2027–2029 годов – 25% от установленного размера штрафа).

Предполагается, что вышеупомянутые изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.

«Ждем рассмотрения законопроекта в сессионном зале. Важно не затягивать этот вопрос. Это вопрос установления понятных правил игры для участников рынка. Легализация криптовалют потенциально может иметь значительный эффект для бюджета – по данным исследования Global Ledger о потенциале налогообложения, если бы рынок криптовалют был легализован ранее, уже за 2021–2024 годы государство могло бы получить около 8,34 млрд грн налогов от зарегистрированных в Украине криптобирж (по ставке 18%) и еще до 6,53 млрд грн от налогообложения доходов граждан», – отметил Даниил Гетманцев.

Автор: Наталя Мамченко

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