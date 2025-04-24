Дела по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам,— обзор практики КХС ВС

Верховный Суд опубликовал обзор практики КХС ВС за март 2025 года.

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Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики КХС ВС за март 2025 года, в котором освещён ряд правовых позиций по отдельным категориям споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

бесспорности требований кредитора по аграрной расписке как основания для открытия производства по делу о банкротстве;

надлежащего и эффективного способа защиты при подаче заявления о возложении на руководителя должника солидарной ответственности в деле о банкротстве;

недостаточности формального пребывания в ВСУ для приостановления производства по делу.

В постановлении по делу, связанному с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержится вывод о:

- оценке решения АМК, принятого на основании сделки, признанной судом недействительной.

В постановлениях по делам, касающимся корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг, сформулированы выводы относительно:

ограничения корпоративных прав акционера при передаче акций в управление АРМА и особенностей реализации прав по акциям;

юрисдикции споров о восстановлении в должности директора, уволенного за совершение однократного грубого нарушения трудовых обязанностей по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины;

признания недействительным акта приёма-передачи имущества в уставный капитал ООО как фраудаторной сделки.

В постановлениях по делам, касающимся земельных отношений и права собственности, изложены правовые выводы относительно:

невозможности отчуждения из государственной в коммунальную или частную собственность земельного участка, на котором расположена археологическая памятка местного значения;

недопустимости изъятия объектов совместной собственности территориальных общин без согласия соответствующих общин или решений их советов, кроме случаев, предусмотренных законом;

оформления права пользования земельным участком совладельцами многоквартирного дома в пределах, необходимых для его обслуживания.

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